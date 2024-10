Unknown 9: Awakening se posiciona como uno de los grandes lanzamientos de Bandai Namco para el resto del año. Sin embargo, este juego, al igual que otros similares, se ha enfrentado a una respuesta mixta por parte de la comunidad, quienes no aceptan que esta aventura sea protagonizada por una mujer, algo que a Anya Chalotra, la actriz principal, no le agrada.

Chalotra, a quien reconocerás por su interpretación de Yennefer en la serie de The Witcher, fue entrevistada por 3DJuegos, en donde fue cuestionado sobre la recepción negativa que han tenido los juegos protagonizados por mujeres, como recientemente lo vimos con Ghost of Yōtei. Esto fue lo que comentó la actriz al respecto:

“Me enfada que esa sea la respuesta tan solo porque una mujer es la protagonista y no por algo específico del juego. Me hace sentir confusa. Me siento triste sobre esa realidad.

Espero que avancemos y que personajes como Haroona enseñen al mundo lo importante que es tener personajes fuertes en frente de cualquier historia, no importa quienes sean.

Espero que Haroona [la protagonista de Unknown 9: Awakening] pueda enseñar al mundo lo importante que es tener personajes fuertes frente a cualquier historia, no importa quienes sean”.