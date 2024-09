La cancelación de The Acolyte fue una gran sorpresa para muchos, especialmente para los actores involucrados con la serie live action de Star Wars. Si bien Lee Jung-jae y Manny Jacinto han expresado su descontento con esta decisión, Amandla Stenberg, la protagonista, ha dado un paso más allá, puesto que ha señalado a los fans tóxicos como los responsables de esta cancelación.

Por medio de su cuenta de Instagram, Stenberg ha señalado que no está del todo sorprendida con la cancelación de The Acolyte, puesto que recepción por parte de una parte muy vocal de la comunidad dejó en claro que no estaban contentos con la producción de Disney. De esta forma, la actriz señala a estas personas como las responsables de que la serie no tenga la oportunidad de crecer en un futuro. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Voy a ser transparente y decir que no es una gran sorpresa. Desde que se anunció la serie, enfrentamos un alboroto de intolerancia, prejuicio y virulencia hiperconservadora, incluso cuando solo era un concepto y nadie había visto nada. Ha sido un honor increíble y un sueño para mí estar en este universo. Por supuesto, estoy muy triste por la cancelación del programa… Solo quiero que esas personas que nos apoyaron de esa manera y nos apoyaron vocalmente, a pesar y frente a todo el vitriolo que recibimos y el tipo de ataque selectivo, diría, que recibimos por parte de la derecha alternativa, sepan que fueron profundamente amados y apreciados. Y eso hizo que este trabajo valiera la pena para mí”.

Si bien The Acolyte no estaba libre de problemas, a la serie se le ha negado la posibilidad de mejorar y expandirse a nuevos horizontes con el paso del tiempo, algo que no solo los actores han lamentado, sino que otros fans de la comunidad también están en desacuerdo. En temas relacionados, la mercancía del programa ha desaparecido.

Vía: Variety