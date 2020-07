Probamos Death Stranding en PC y esto nos pareció

El año pasado, Hideo Kojima y Kojima Productions finalmente lanzaron Death Stranding, uno de los juegos más anticipados del PlayStation 4 que también provocó mucha controversia entre sus jugadores. Ahora, unos cuantos meses después, esta experiencia llegará el próximo 14 de julio a PC y aquí vamos a contarte sobre su desempeño, cómo se compara con la versión de PS4, algunas de las mejoras que puedes esperar y los requisitos que debe tener tu máquina para correrlo adecuadamente.

Si no habías estado interesado en Death Stranding hasta ahora, quizás pueda resultarte un poco confuso ponerte al corriente con el juego viendo sus tráilers, y por eso vamos a darte un breve resumen sobre su historia y jugabilidad.

En Death Stranding asumimos el papel de Sam Porter Bridges, un mensajero que tiene como objetivo reconectar la sociedad después de que un evento cataclísmico acabará parcialmente con ella. Para hacer esto, deberemos hacer varias entregas y recolecciones a diferentes instalaciones ubicadas en una versión fragmentada de Estados Unidos. La historia nos llevará entre 40 y 50 horas terminarla, pero si eres de los que disfruta completar todos los aspectos del juego al cien por ciento, entonces podrías invertirle hasta más de 100 horas sin ningún problema.

Aunque la premisa del juego consiste básicamente en ir de Punto “A” a Punto “B”, lo que realmente lo convierte en una experiencia sumamente adictiva son todos los retos y desafíos que nos enfrentaremos en el camino. El juego hace fuerte énfasis en la administración de recursos y la manera en que nosotros decidimos cómo hacer las entregas. ¿Valdrá la pena llevar todos estos paquetes a través de territorio enemigo? ¿O tal vez convenga más hacer dos vueltas para poder moverme sigilosamente? La decisión depende totalmente de ti y constantemente estarás planteándote varias rutas en tu cabeza, incluso cuando no estás jugando. Sí, así de adictivo puede llegar a ser Death Stranding. Aunque también hay combate dentro del juego, una gran parte del tiempo la invertirás recorriendo su hermoso y peligroso mundo.

Ahora sí veamos qué tal corre en PC, pero antes quiero mencionarte que lo estuve jugando en una NVIDIA RTX 2080 para que más o menos tengas una idea de cómo correría en tu maquina con tus propias especificaciones técnicas. Empecemos con una buena noticia: el juego está muy bien optimizado para computadora, pues durante mis casi 10 horas de juego tuve muy pocas caídas en los cuadros por segundo, y en su mayoría el título corría entre 55 y 65FPS en una resolución de 1080p con la configuración establecida en lo más alto . Evidentemente, el juego puede correr hasta en 4K nativo si tu computadora lo permite, mientras que la versión de PS4 está limitada a 1080p y 2180p en la versión Pro de la consola.

Los únicos momentos donde experimenté una caída de frames fue cuando llovía, durante ciertos encuentros con enemigos y en unas cuantas cinemáticas, pero la verdad es que no era algo tan drástico, con 5 o 10 cuadros por segundo. El juego también funciona muy bien con mouse y teclado, aunque yo recomiendo utilizar un control ya que ciertas combinaciones de botones son mucho más cómodas si las hacemos con este último.

En cuanto a las gráficas, puedo decir que la verdad no vi un cambio muy drástico en este apartado a comparación de la versión de PS4, que también luce sumamente increíble. Obviamente el cambio más grande es la posibilidad de jugar a 60FPS en computadora, ya que la versión de PS4 está limitada a 30, pero más allá de eso, puedo decir que el juego luce sensacional en ambas plataformas. Eso sí, los tiempos de carga son más rápidos en PC y si tienes un SSD la diferencia será todavía más notable.

Vale la pena destacar que la versión en PC de Death Stranding contará con la tecnología DLSS 2.0 de NVIDIA. Esto permite que el juego alcance hasta los 100 cuadros por segundo en 1440p, y 60FPS en 4K si cuentas con alguna tarjeta gráfica de la línea GeForce RTX. Aclaro que tu tarjeta debe ser lo suficientemente poderosa para soportar estas resoluciones, tampoco esperes un milagro.

En general, puedo decir que Death Stranding no se siente como solo “otro port” para PC, sino que esta versión del juego ha sido sumamente optimizada y trabajada para sentirse como un título hecho específicamente para la plataforma. Dicho esto, ¿vale la pena comprarlo otra vez en PC si ya lo jugué en PS4? La respuesta es no. Death Stranding en PC es el mismo título que jugaste en PS4 el año pasado, no se trata de una versión con contenido adicional ni nada por el estilo. Recordemos que esta es una experiencia AAA de precio completo, así que no estarías pagando solo unos cuantos pesos.

Sí te puedo recomendar Death Stranding si esta será tu primera vez con el título, ya que en mi opinión, es una de las mejores experiencias allá fuera y si eres fan de los juegos de Kojima, entonces este no te decepcionará. Para conocer más a detalle este juego, recuerda que ya puedes checar nuestra reseña escrita, así como en video, y también le hicimos un gameplay donde te contamos más sobre su jugabilidad y mecánicas.

Death Stranding llegará a PC el próximo 14 de julio. Aquí abajo te dejamos una tabla con las especificaciones técnicas que debe cumplir tu PC.