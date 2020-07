Street Fighter y Mortal Kombat ya no estarán presentes en EVO 2020

El día de hoy por la tarde, los organizadores detrás de EVO 2020, el popular torneo de juegos de peleas, anunciaron que estarían suspendiendo al presidente del evento, Joey “Mr. Wizard” Cuellar, por acusaciones de acoso sexual hacia menores. A raíz de esto, Capcom decidió que por respeto a las víctimas de dichas acusaciones, estarán retirando su participación de la edición de este año de EVO.

Por medio de redes sociales, la compañía lanzó el siguiente comunicado oficial:

Sin embargo, Capcom no fue la única compañía en anunciar su retiro. NetherRealm Studios, desarrolladores de Mortal Kombat e Injustice, también anunciaron que Mortal Kombat 11 tampoco estará presente en Evo 2020:

We stand in solidarity with those who have spoken out against abuse. We will be pulling MK11 from EVO Online.

— NetherRealm (@NetherRealm) July 2, 2020