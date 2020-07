EVO suspende a su presidente por acusaciones de acoso sexual

Evolution Championship Series, mejor conocido como EVO, es uno de los torneos de juegos de peleas más famosos a nivel mundial, sin embargo, el día de hoy Joey “Mr. Wizard” Cuellar, presidente del evento, se ha visto bajo la luz de los reflectores, pues recientemente fue acusado de comportamiento inadecuado.

Las diversas acusaciones contra Cuellar comenzaron con el usuario de Twitter Pyronlkari, miembro de la comunidad de juegos de pelea, quien acusó al organizador de EVO de pedofilia y acoso sexual. El jugador recordó la década de los 90, cuando era un adolescente y pasaba tiempo jugando en un centro arcade junto a un grupo de otros aficionados mayores, entre los que estaba Cuellar.

Pyronlkari asegura que, en ese entonces, el presidente de EVO, los retaba a hacer “cosas alocadas” a cambio de comida o fichas gratis. Durante esta época, Pyronlkari alegó que Cuellar pagaría “cientos de fichas” para que él y sus amigos, que eran menores de edad, saltaran a la piscina en ropa interior. Esto fue lo que comentó en una publicación en Twitlonger:

El 99% del tiempo, eran niños pequeños. Sólo hay un caso singular que conozco en el que no era un niño (…) TENÍAMOS que estar en ropa interior (bajo el razonamiento de que sería más frío) y siempre fueron desafíos en ese momento, por lo que no pudimos peparar cambios de ropa, toallas ni nada por el estilo”.

Por su parte, el comité de EVO no tomó estas acusaciones a la ligera, y ya ha emitido un comunicado al respecto:

