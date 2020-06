Mujeres acusan al escritor de Star Wars Jedi: Fallen Order de acoso sexual

Durante el fin de semana, múltiples mujeres de la industria realizaron acusaciones de acoso sexual en contra de Chris Avellone, escritor de juegos como Fallout: New Vegas, Divinity: Original Sin 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords y muchos más. En respuesta a estos comentarios, varias compañías han terminado su relación con Avellone.

Karissa, usuaria de Twitter conocida como SJBsMama, fue la responsable de este resurgimiento en acusaciones en contra de Avellone. Hay que recordar que en 2014 Jacqui Collins, hoy encargada de relaciones públicas de Riot Games, también denunció un comportamiento inapropiado por parte de este escritor. Esto fue lo que comentó Karissa:

ZERO interest in anything from a man who spent so much time preying on young women (no age check), getting them drunk & taking them to hotel rooms, showing up to panels late & wasted if at all, & treating fans/fellow industry SO badly, he was blacklisted from at least 1 big con.

Las mujeres acusaron a Avellone, quien recientemente trabajó en Dying Light 2, de manoseo, acoso sexual y otros incidentes, algunos de los cuales tuvieron lugar en eventos de la industria. Hasta ahora, la única respuesta de Avellone ha sido una serie de respuestas individuales de Twitter en las que se disculpó con algunas de las mujeres pero no entró en detalles sobre los eventos en cuestión.

Karissa menciona que Avellone la embriagó hasta desmayarse y abusar sexualemente de ella hace algunos años. Aunque mencionó que no fue violada, “Chris me agarró la cara y comenzó a besarme. No pregunté, sólo lo hizo. Me agredió al 100 por ciento, pero lo detuve”, comenta. Además afirmó que no era la única chica que había pasado algo similar con él.

En respuesta a estos sucesos, Techland, responsables por Dying Light 2, han terminado su relación con Avellone, y este fue el mensaje que emitieron:

Here's the statement regarding our cooperation with Chris Avellone: pic.twitter.com/ozLXZdVPZw

Por su parte, Paradox Intercative, los desarrolladores de Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, mencionaron que Avellone sí trabajo en el juego, aunque sólo en una etapa temprana del desarrollo. De acuerdo con el estudio:

De igual forma, Gato Salvaje, desarrollador de The Waylanders se han pronunciado en contra de este comportamiento. Esto fue lo que cometó Emily Grace, encargada de la narrativa del proyecto:

Chris is no longer on the project, and I’ve been the lead writer all along, not him.

Waylanders has very little writing by him as it stands, and I’ll be taking a look at his scenes.

No one on the team knew anything about this. We’re handling it, and I’m open to feedback. https://t.co/f4rNcFMS6K

— Emily Grace Buck (@emilybuckshot) June 20, 2020