Rumor: Disney planea una adaptación live-action de Digimon

La tendencia por las adaptaciones live-action parece que no desaparecerá dentro de poco. Como sabes, a Disney le encantan este tipo de proyectos, y casi cualquier cosa en la que pueden ponerle las manos encima podría terminar como un live-action, tarde o temprano. Ahora, cierto rumor indica que ya pusieron ojos sobre Digimon.

De acuerdo con el portal de noticias We Got This Covered, fuentes cercanas aseguran que Disney está planeando un live-action de Digimon, el cual por ahora se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo:

“Por lo que entendemos, el proyecto sigue en etapas muy tempranas de desarrollo, el cual fue posible después de que Disney adquirierá Twentieth Century Fox. Nuestras fuentes confirman que la Casa del Ratón ahora tiene los derechos para producir una cinta live-action basada en la propiedad. Cuándo saldrá la película en los cines, quiénes serán sus protagonistas, o qué historia retomará para la trama, siguen siendo un misterio, pero definitivamente está sucediendo a puertas cerradas.”

Lamentablemente no hay más detalles al respecto, pero en caso de que el proyecto realmente se llegue a realizar, indudablemente será uno que cause mucha división entre los fans, pues como la historia nos ha enseñado, este tipo de adaptaciones no suelen tener muy buenos resultados.

Fuente: WGTC