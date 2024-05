Dwayne Johnson se ha convertido en uno de los actores más populares de los últimos años, pero su carrera no ha estado libre de controversias y actuaciones cuestionables. De esta forma, el ex-luchador de la WWE se posiciona para hacer su salto al mundo dramático con la siguiente película del co-director de Uncut Gems, en una transformación visual que cambia sustancialmente cómo se ve Johnson.

Recientemente, A24 compartió el primer vistazo oficial a The Smashing Machine, una película biográfica de Mark Kerr, ex-luchador profesional con una vida bastante complicada. Benny Safdie es el director de esta cinta, la cual estará protagonizada por Johnson en el papel principal, y Emily Blunt como Dawn Staples, la esposa de Kerr. Aquí podemos ver a Johnson con cabello, maquillaje y una serie de modificaciones faciales para asemejarlo lo más que se pueda a la persona real que interpretará.

The Smashing Machine está basado en el documental The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr, el cual nos muestra la vida del ex-luchador y atleta de MMA en UFC, así como sus problemas de adicción, relaciones y amistades en el año 2000. Al ser cuestionado sobre su papel, esto fue lo que le comentó Johnson a Variety:

“Estoy en un punto de mi carrera en el que quiero esforzarme en formas que no me he esforzado en el pasado. Estoy en un punto de mi carrera en el que quiero hacer películas que importan, que exploran una humanidad, y exploran la lucha [y] el dolor”.

Esta cinta marcará el debut de Dwayne Johnson en el mundo del drama, y considerado su complicado pasado en cintas franquicias como Fast and Furious y el DCEU, será interesante ver cómo es que el actor se comportará baja la guía de un director como es Benny Safdie. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno para esta cinta. En temas relacionados, así se ve Liam Hemsworth en The Witcher. De igual forma, este es el primer vistazo a Return to Silent Hill.

Nota del Autor:

Cualquier actor puede hacer muy buenas películas, siempre y cuando tenga un buen director a su lado. Esto lo hemos visto con Adam Sandler, y espero que lo mismo suceda con Dwayne Johnson, quien probablemente ya se ha calmado y no desea ser el centro del universo.

Vía: Variety