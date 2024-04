Primer vistazo a la montaña rusa de Donkey Kong en Super Nintendo World

Desde hace un par de años la sección de Super Nintendo World en Universal Studios ha capturado a los fans de esta empresa y sobre todo de la franquicia de Mario, pues al fin el sueño de tener un parque de atracciones con estos personajes tan queridos se ha vuelto realidad. Sin embargo, no todo se ha quedado ahí, pues al poco tiempo se anunció que alguien hacia falta dentro de esta parte del parque, revelando que Donkey Kong estaría presente con su propia parte dedicada con apariencia de jungla y la familia DK completa.

Cuando se dio el anuncio original, se prometió que la sección estaría abierta para el público a finales del 2024, razón por la cual el equipo de construcción se ha puesto manos a la obra para tener todo en tiempo y forma, y parece que lo están haciendo manera correcta según lo captado por fans. Y es que han mostrado un video captado en el parque donde ya están haciendo recorridos de prueba sin tripulantes para lo que será la montaña rusa exclusiva que tendrá el personaje tan querido por los seguidores.

Acá lo puedes ver:

Test runs of the Donkey Kong ride in Super Nintendo World at Universal Studios Japan are now underway! Here you can see some of its features like the false track and the barrel blast! pic.twitter.com/hQealeS3Z7

— Tokyo Game Life (@TokyoGameLife) April 5, 2024