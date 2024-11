Primer vistazo a Frankenstein de Guillermo del Toro

Guillermo del Toro es uno de los cineastas más aclamados de México. A lo largo de los años se ha encargado de explorar la humanidad en los monstruos, y no hay mejor trabajo que encapsule esto que Frankenstein. De esta forma, el día de hoy se ha revelado el primer vistazo oficial a esta cinta.

Recientemente, Vanity Fair compartió un artículo enfocado en algunas de las películas más esperadas del 2025. En esta lista destaca Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro. De esta forma, se ha compartido una imagen que nos da un mejor vistazo al infame Doctor Frankenstein, y lo que parece ser su monstruo.

Esta cinta cuenta con la participación de Oscar Isaac como Victor Frankenstein y Jacob Elordi como su monstruo. A ellos se suman Mia Goth, Christoph Waltz, Burn Gorman, Charles Dance y Ralph Ineson. Guillermo del Toro no solo busca crear una adaptación que le rinda honor a la obra original de Mary Shelley, sino que también desea profundizar en las complejas relaciones personales y psicológicas entre el creador y su creación.

Si bien por el momento no hay información sobre un estreno en los cines, se espera que Frankenstein esté disponible en Netflix en algún punto del 2025. En temas relacionados, se filtra personaje de Sonic the Hedgehog 3. De igual forma, surgen nuevos detalles sobre Captain America: Brave New World.

Nota del Autor:

Guillermo del Toro es uno de los mejores directores en la actualidad, y no puedo esperar para ver qué nos entregará con esta versión de Frankenstein. Conociendo su trabajo, seguramente estaremos frente a una exploración del monstruo que hay dentro de cada persona, así como los retos que significa ser un padre.

Vía: Vanity Fair