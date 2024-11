El MCU nunca le ha tenido miedo a experimentar con ideas alocadas. Sin embargo, las películas de Captain America, por lo general, son aventuras realistas con toques políticos, razón por la cual los fans consideran a la trilogía original como lo mejor de este universo cinematográfico. Ahora, con una cuarta cinta en el horizonte, Anthony Mackie, la estrella de Captain America: Brave New World, asegura que esto se conservará.

En una reciente entrevista con Deadline, Mackie compartió más detalles sobre Captain America: Brave New World, asegurando que la cinta conservará el elemento de espionaje, peligro político y ambientación realista que vimos en cintas como The Winter Soldier, incluso con Red Hulk en pantalla. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Si nos fijamos en estas películas de Marvel, vemos que pertenecen a distintos géneros. Tenemos el mundo de la fantasía, el mundo espacial, el mundo de los mapaches. En las historias del Capitán América, siempre se ha tratado de un mundo realista. Esta película se mantiene en la línea del Capitán América original, de esa emoción, de ese espionaje, de esa naturaleza realista con una narración y de hacer que el público se involucre realmente en la historia”.

Captain America: Brave New World no se olvida de su relación con el MCU. Si bien en la cinta podemos ver a Red Hulk y el Celestial de Eternals, el enfoque de la cinta seguirá siendo el conflicto social y político que previamente se exploró en The Falcon and the Winter Soldier. Te recordamos que Captain America: Brave New World llegará a los cines el próximo 14 de febrero. En temas relacionados, este es el personaje de Giancarlo Esposito en la película.

Nota del Autor:

Aunque el MCU se ha visto débil en los últimos años, 2025 luce como un buen año para este universo. Si Capitan America: Brave New World logra ser un éxito, entonces podríamos estar frente a una revitalización del interés general por estas películas, algo que seguramente nos llevará de la mano a Secret Wars.

Vía: Deadline