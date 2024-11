El titán de Silicon Valley ha lanzado al mercado Google Vids, una nueva herramienta potenciada por inteligencia artificial para la generación de videos. La aplicación permite al usuario generar videos para presentaciones corporativas en tan solo unos minutos, de manera completamente automatizada. Tan solo tienes que escribir un prompt o seleccionar una plantilla y Vids se encargara del resto.

El usuario podrá modificar los parámetros y criterios que utilizará la aplicación en la creación del video, como también podrá alterarlo una vez generado como en un editor tradicional.

La IA tiene la capacidad de ordenar los temas, escribir el guion, editar con coherencia, encontrar y utilizar videos e imágenes stock. La aplicación creará una base de datos donde podrás revisar y alterar los distintos aspectos creados y recopilados, donde además podrás añadir tus propias imágenes, videos y grabaciones, si así lo deseas.

Eso sí, la herramienta no tiene la capacidad de generar grabaciones fotorrealistas, que sí hacen otras aplicaciones como Sora de OpenAI. De esta manera, es más cercano a una aplicación como Premier o CapCut que a la herramienta de generación de video con IA promedio

Vids es parte del entorno de herramientas Google Workspace, por lo que no solo tiene funciones integradas al resto de aplicaciones de esta suite, sino que además puede ser utilizado de manera cooperativa en línea.

Google Vids está potenciada por Gemini, el proyecto principal de inteligencia artificial de la compañía. La aplicación estará disponible para los planes Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Essentials, Enterprise Essentials y Enterprise Essentials Plus de Google Workspace

Vía: Engadget