Sonic the Hedgehog 3 es una de las películas más esperadas para finales de este año. Aunque aún hay varios secretos que esconde la cinta, una reciente filtración nos ha dado un vistazo a un nuevo personaje, lo cual ha emocionado a más de un fan por lo que implica su participación en esta cinta.

CUIDADO. Spoilers a continuación.

Al igual que otras películas, Sonic the Hedgehog 3 tendrá una colaboración con McDonald’s, y si bien aún no hay información oficial, recientemente se filtraron los juguetes que llegarán a la Cajita Feliz, revelando la aparición de Super Shadow, la versión que vimos al final de Sonic Adventure 2.

La aparición de Super Shadow ha llevado a muchos fans a la conclusión de que, al igual que en los videojuegos, el antagonista se unirá a Sonic al final de la cinta para combatir a algún villano, ya sea que se trate de Eggman una vez más, o incluso veamos una versión de Finalhazard, el jefe final en Sonic Adventure 2. Por el momento solo nos queda esperar para tener una respuesta.

Por el momento no hay información oficial sobre la colaboración entre Sonic the Hedgehog 3 y McDonald’s, pero considerando la aparición de Super Shadow, es probable que estos juguetes sean revelados hasta el próximo mes. Te recordamos que Sonic the Hedgehog 3 llegará a los cines el 25 de diciembre de 2024. En temas relacionados, esta es la duración de la película. De igual forma, Sonic the Hedgehog 4 será una realidad.

Nota del Autor:

Mi mayor deseo con Sonic the Hedgehog 3 es una recreación del final de Sonic Adventure 2. Solo quiero escuchar Live and Learn en una sala de cine, eso es todo lo que espero.

