Primer vistazo a Daredevil en She-Hulk

La serie de She-Hulk que se estrenó ya hace algunas semanas atrás en Disney Plus dejó por el camino mucho de qué hablar, y eso se debe a que muchos de sus capítulos pueden considerarse como relleno. Sin embargo, estando a dos episodios para terminar la temporada 1, al fin las cosas se han puesto interesantes para los fanáticos de Marvel.

En el capítulo ocho de esta serie al fin se establece la aparición de Daredevil, personaje que si bien vive en Nueva York, necesita viajar a las tierras de She-Hulk para contactar al mejor confeccionista de trajes para héroes. Por esa razón, es que lo hemos visto interactuar con los personajes, incluso tener un conflicto mano a mano con la chica de piel verdosa.

Aquí un breve clip:

He's back! Watch Daredevil make his highly-anticipated return to the MCU in a sneak peek at an all new episode of #SheHulk. https://t.co/51ehlVRUDh pic.twitter.com/pzSyWuXL6q

— Entertainment Tonight (@etnow) October 5, 2022