Primer tráiler de Winnie the Pooh: Blood and Honey

Gracias a que los derechos de Winnie the Pooh, el libro original de A.A. Milne, ya forma parte del dominio público, un grupo de cineastas no perdieron el tiempo, y decidieron crear una película de horror de estos personajes. Después de varios meses de solo teaser y una serie de imágenes, el día de hoy se liberó el primer tráiler oficial de Winnie the Pooh: Blood and Honey.

La película nos presenta a un Christopher Robin a punto de casarse, quién decide visitar a Pooh y sus amigos después de abandonarlos por años. Sin embargo, en lugar de encontrar a los adorables animales de su infancia, se topa con monstruos sedientos de sangre.

Junto a una sección en donde Pooh y sus amigos deciden vengarse de Robin por abandonarlos, la cinta también está enfocada en un grupo de chicas que son atormentadas por estas criaturas del infierno. Aunque el trabajo de Disney es recordado por muchos, esta será una interesante interpretación.

Lamentablemente, Winnie the Pooh: Blood and Honey aún no tiene fecha de estreno. En temas relacionados, Pinocho protagonizará su propio juego estilo Souls.

Vía: Winnie the Pooh: Blood and Honey