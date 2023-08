Nintendo siempre ha marchado al ritmo de su propio tambor. Esto los ha llevado a la cima de la montaña una y otra vez, pero también los ha llevado a los momentos más bajos. Es una forma arriesgada de operar, pero que Nintendo haga las cosas de cualquier otra manera simplemente no sería Nintendo.

Muchos conocen a Nintendo como un innovador en lo que respecta al hardware, ya que han ofrecido múltiples plataformas con características únicas, métodos de entrada y más. Desde la era de GameCube, Nintendo ha cambiado todo su enfoque hacia la tecnología para impresionar a los jugadores y al público en general, en lugar de perseguir la tecnología que ofrece la mayor cantidad de polígonos.

En una entrevista con NHK, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, habló sobre el enfoque de Nintendo hacia la nueva tecnología. Según Furukawa, encontrar nueva tecnología que abra nuevas formas de juego de manera significativa es absolutamente primordial.

“Aunque no hay una tecnología en particular en la que nos estemos enfocando en este momento, estamos investigando una variedad de nuevas tecnologías. Sin embargo, creo que lo más importante para nuestra empresa no es buscar nuevas tecnologías por el simple hecho de la novedad, sino considerar cómo pueden llevar a revoluciones en el acto mismo de jugar. La idea es que si estamos convencidos de que incorporar cierta tecnología puede brindar a los clientes una experiencia fresca y sorprendente, entonces anhelamos su investigación con más fuerza, haciendo inversiones cuando sea necesario también”.

– Shuntaro Furukawa presidente de Nintendo