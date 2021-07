Furukawa, Miyamoto y más ejecutivos de Nintendo revelan sus juegos preferidos

En algunas ocasiones se nos olvida que los directivos y las mentes creativas de Nintendo también juegan. De esta forma, durante la 81ª reunión general anual de accionistas de la compañía, se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas, en donde algunos de los altos mandos de esta empresa tuvieron la oportunidad de hablar de sus títulos favoritos.

Fue aquí donde Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, Ko Shiota, director ejecutivo senior, Shinya Takahashi, director ejecutivo senior, Satoru Shibata, director ejecutivo senior y Shigeru Miyamoto, legendario diseñador, fueron cuestionados sobre sus juegos favoritos, y esto fue lo que respondieron:

Furukawa:

“Super Mario Bros. fue lanzado cuando estaba en la escuela secundaria, así que estaba justo en la mitad de la generación de Famicom (NES). Incluso hoy, en mi tiempo privado, juego varios títulos, tanto de Nintendo como de otras compañías. Juego la mayoría de nuestros propios títulos, pero recientemente he estado disfrutando mucho el juego de cartas Hanafuda en Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics”.

Shiota:

“Como el Sr. Furukawa, yo era parte de la generación Famicom y crecí con el NES y SNES. Ahora estoy a cargo del hardware, pero he experimentado con el hardware y me he interesado en cómo funcionan las cosas desde entonces. Eso probablemente explica por qué gravito hacia juegos como nuestro producto reciente Mario Kart Live: Home Circuit, que juego con mis hijos”.

Takahashi:

“Estoy a cargo de todo nuestro software first party, por lo que es difícil elegir un juego sobre otro. Pero el primer juego en el que participé cuando me uní a Nintendo fue Yuyuki para Family Computer Disk System. Es un juego de aventuras poco conocido, pero me dejó una impresión como el primer título en el que participé”.

Shibata:

“Me gustan los juegos de aventuras, y recientemente terminé Famicom Detective Club: The Missing Heir y Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind para Nintendo Switch. En el pasado, realmente me encantaba jugar a Shin Onigashima para Family Computer Disk System. Estoy a cargo de la División de Licencias, que sirve como punto de contacto para los editores de software, y también tienen muchos juegos de aventuras que disfruto”.

Miyamoto:

“Básicamente, suelo jugar a los juegos que creé yo mismo, por lo que no me han influido mucho los títulos de otras empresas. Dicho esto, el primer juego que me influenció cuando comencé el trabajo de desarrollor fue Pac-Man, y desde una perspectiva de diseño, creo que TETRIS es maravilloso. Actualmente estoy enganchado a Pokémon GO. Este juego, que estoy jugando con mi esposa, es un sueño hecho realidad para disfrutar junto a toda mi familia. He estado gozando de Pokémon GO con mi esposa y amigos del vecindario durante unos dos años. La persona promedio que juega Pokémon GO en Japón probablemente tenga alrededor de 60 años”.

Como lo mencionaron algunos ejecutivos, la mayoría de los juegos que han experimentado son de esta compañía. Tal vez esta lista no está llena de títulos importantes que cambiaron la dirección de la industria, pero esto nos dan una nueva mirada a la gente que dirige a una de las empresas más importantes del medio.

En temas relacionados, ya está disponible una nueva actualización para el Nintendo Switch. De igual forma, un nuevo modelo del Switch ha sido anunciado.

Vía: Nintendo