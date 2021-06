Prepárate para Ratchet & Clank: Rift Apart con su emocionante tráiler de lanzamiento

En menos de 24 horas muchos de nosotros ya estaremos jugando Ratchet & Clank: Rift Apart, y tras la oleada de reseñas positivas, la comunidad no podría estar más emocionada. Si tú tampoco puedes esperar por ponerle tus manos encima, entonces te sugerimos ver su genial tráiler de lanzamiento.

Contrario a lo muchos podrían llegar a creer, Ratchet & Clank: Rift Apart no es una secuela directa del juego de 2016, sino que continua la historia de Into The Nexus que debutó en 2013 para el PlayStation 2. Si es tu primer juego de la franquicia, no tienes de qué preocuparte puesto que podrás disfrutar la historia sin problemas. Claro, hay múltiples referencias hacia otros títulos de la saga, pero nada tan importante.

Aquí en Atomix ya tuvimos oportunidad de reseñar Ratchet & Clank: Rift Apart y por acá puedes encontrar nuestras opiniones escritas. Si lo prefieres, también las tenemos en video.

Ratchet & Clank: Rift Apart sale este viernes, 11 de junio, exclusivamente para el PlayStation 5.

Fuente: PlayStation