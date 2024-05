Después de meses de espera, Paper Mario: The Thousand Year Door llega el día de hoy al Nintendo Switch. Junto a todas las reseñas positivas que recibió el título hace unos días, muchos están esperando con ansias que su copia del juego llegue a sus manos. Sin embargo, parece que en esta ocasión hay una falta de unidades disponibles para los usuarios.

A diferencia de otros juegos, Nintendo ha tomado una posición bastante controversial con Paper Mario: The Thousand Year Door. Cuando hablamos de copias físicas, la Gran N tomó la decisión de cancelar las pre-órdenes en Amazon y Walmart en Estados Unidos. Junto a esto, al poco tiempo se dio a conocer que tiendas como Target tuvieron una cantidad limitada de copias, y todas ya fueron pre-ordenas por los usuarios en este país.

UPDATE: Paper Mario: The Thousand-Year Door pre-order situation

Target – Just sold out

Amazon – Cancelled all pre-orders in March

Walmart – Cancelled all pre-orders stating Nintendo won't let them sell the game online

Still up at Best Buy and GameStop: https://t.co/PtO6VG94QT pic.twitter.com/ntSDB5hTrq

— Nintendeal (@Nintendeal) May 19, 2024