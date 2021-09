Pokémon 25 ya tiene fecha de lanzamiento

Como parte de las celebraciones por el 25 aniversario de Pokémon, un disco colaborativo, con la participación de artistas como Katy Perry y J Balvin, llegará a plataformas de streaming. Aunque la fecha exacta para el lanzamiento de este álbum era desconocida, recientemente se confirmó que en octubre por fin podrás escuchar de esta colección de canciones.

Por medio de una publicación en Twitter, la cuenta oficial de la franquicia, ha revelado que Pokémon 25 estará disponible en plataformas como Spotify y Apple Music el próximo 15 de octubre. De igual forma, se ha compartido la lista completa de canciones presentes en el álbum:

-Katy Perry – “Electric”

-Jax Jones – “Phases” (with Sinead Harnett)

-Mabel – “Take It Home”

-Lil Yachty – “Believing”

-J Balvin – “Ten Cuidado”

-Cyn – “Wonderful”

-Vince Staples – “Got ‘Em”

-Louane – “Game Girl”

-Tierra Whack – “Art Show”

-Post Malone – “Only Wanna Be With You (Pokémon 25 Version)”

-Yaffle – Reconnect (feat. Daichi Yamamoto & AAAMYYY)*

-Mabel – “Take It Home (ZHU Remix)”

-Cyn – Wonderful “(ZHU Remix)”

-Vince Staples – “Got ‘Em (ZHU Remix)”

Charge up your speakers, Trainers! ⚡️🎵 #Pokemon25: The Album is coming on October 15th with tracks from @katyperry, @PostMalone, @JBALVIN, @lilyachty, @TierraWhack, @JaxJones and more!

ℹ️: https://t.co/YhzgoDxo4q pic.twitter.com/bWLIQQPwBq

— Pokémon (@Pokemon) September 14, 2021