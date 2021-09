Deathloop finalmente llegó a PlayStation 5 y PC la semana pasada, y desde entonces el juego ha estado recibiendo todo tipo de críticas y comentarios positivos. Mientras que la experiencia en consola es sumamente fluida y sin ningún tipo de problema, lo mismo no puede decirse de su versión para computadoras.

De acuerdo con un reporte de Kotaku, el jugo está recibiendo críticas negativas en PC debido a que, ni siquiera las maquinas más potentes, son capaces de correr óptimamente Deathloop. Específicamente, usuarios de Steam reportan crasheos, stuttering, y fuertes caídas en los fotogramas por segundo.

Asimismo, John Walker, editor para Kotaku, mencionó que el también ha estado teniendo varios problemas técnicos que están arruinando su experiencia con el juego:

“Deathloop era el primer juego grande que pondría a prueba mi nueva PC. Mejoré todo, incluyendo una GeForce 3070 con un Ryzen 5 5600X. Todavía no la había puesto a prueba, y no podía esperar por jugar un nuevo juego de elevado presupuesto en sus mejores configuraciones. Así que estaba un poco preocupado cuando me decía que me estaba quedando sin VRAM y que necesitaba bajar la calidad. Y después de disparar un arma explosiva, el juego se alentó y esto no es una exageración, cayó hasta los 0.1 FPS.”