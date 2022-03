Podrás jugar gratis Monster Hunter Rise en Switch

Gracias al servicio de Nintendo Switch Online, no solo tienes acceso a una gran librería de juegos clásicos y a la posibilidad de jugar en línea, sino que ocasionalmente se proporcionan diversos juegos como prueba gratuita por tiempo limitado. Ahora, recientemente se anunció que Monster Hunter Rise estará disponible de forma gratuita para todos los que poseen este servicio.

Por medio de la cuenta oficial de Monster Hunter, se reveló que todos los usuarios del Nintendo Switch Online podrán descargar y disfrutar por completo de Rise entre el 11 y 17 de marzo. Esta es una oferta que estará disponible en América y Europa. De igual forma, todo tu progreso podrá ser transferido a la versión completa si deseas comprar el juego una vez que este periodo de prueba termine.

The hit Action RPG Monster Hunter Rise is better than ever!

With tons of quests, epic monster battles and ways to hunt, there's never been a better time to jump in!

Play #MHRise for free with the #NintendoSwitch Online Game Trial (March 11 – 17) pic.twitter.com/ixXG70Ffv9

— Monster Hunter (@monsterhunter) March 8, 2022