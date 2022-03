Después del fracaso de Cowboy Bebop, muchos están preocupados sobre la adaptación live action de One Piece en la que está trabajando Netflix. Si bien aún no tenemos un vistazo oficial a esta producción, recientemente se revelaron a los actores que interpretarán a personajes como Garp y Buggy.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Netflix reveló que Morgan Davis, quien no ha participado en muchos proyectos, será responsable darle vida a Koby. De igual forma, Ilia Isorelýs Paulino, reconocida por su trabajo en The Sex Lives of College Girls, le dará vida a la pirata Alvida. Junto a esto, Mckinley Belcher, a quien vimos como Trevor Evans en Ozark, tendrá el papel de Arlong en esta adaptación.

¡El barco casi está listo para zarpar! Este es el elenco que se une a One Piece. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/KcVRqiyPUj — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 8, 2022

Continuando con la lista, nos encontramos a Jeff Ward, quien tomó el papel de Deke Shaw en Agents of S.H.I.E.L.D., y será el encargado de encarnar a Buggy, uno de los personajes más amados de la primera mitad de One Piece. De igual forma, Vincent Regan, actor que vimos en Troya, 300 y Furia de Titanes, tiene el rol de Garp. Por último, Aidan Scott, quien apareció en The Kissing Booth 2, le dará nueva vida a Helmeppo.

Por el momento no tenemos más información sobre la serie, pero parece que aún estamos bastante lejos de tener un tráiler oficial. En temas relacionados, One Piece tendrá un juego de cartas. De igual forma, la producción de esta serie live action ya está en marcha.

Considerando que One Piece es uno de los mangas y anime más longevos en la historia de Japón, es más que seguro que la primera temporada abarque muy poco, y, si la serie tiene éxito, veamos muchas más temporadas en el futuro. Será interesante ver la reacción del público al producto final.

