Podrás ganar $5 mil dólares durante el primer Torneo de Fall Guys

Fall Guys: Ultimate Knockout es un juego competitivo, aunque no está diseñado para crear una comunidad de eSports. Sin embargo, esto no ha detenido a la comunidad para organizar el primer torneo (no oficial) de Fall Guys, el cual recompensará al gran ganador con un premio de $5 mil dólares.

El jugador profesional GrandPooBear es el encargado de este evento, conocido como Fallmania, el cual es una serie de competencias que culminarán con un streamer que se llevará a casa un premio monetario. Aquellos interesados pueden registrarse en este link. Sin embargo, es importante mencionar que no todos tiene la oportunidad de participar, ya que necesitan ser un streamer de Twitch para entrar al torneo.

Excited to announce FallMania, a series of @FallGuysGame events starting next Thursday August 27th with a $5000 winner takes all prize pool each event! pic.twitter.com/iHc6AL2lxf — GrandPooBear (@GrandPOOBear) August 20, 2020

Fallmania comenzará el próximo 27 de agosto, y considerando que en el juego no hay segundos lugares, solo una persona podrá ganar los $5 mil dólares. En temas relacionados, Mediatonic presentará la segunda temporada de Fall Guys durante Gamescom 2020 la siguiente semana. De igual forma, una pista indica que este título llegará a Switch.

Vía: GrandPooBear