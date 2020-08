The Mandalorian: tercera temporada no se verá afectada por el COVID-19

Una de las industrias más golpeadas por la crisis de salud a nivel mundial es la del entretenimiento, puesto que cientos de producciones tuvieron que pausar su trabajo para mantener a salvo a toda la gente involucrada y esperar hasta que los gobiernos alrededor del globo les dieran luz verde para resumir sus grabaciones. Afortunadamente, parece que The Mandalorian no fue una de ellas.

La segunda temporada de The Mandalorian logró grabarse en su totalidad antes de que estallara el problema del COVID-19, aunque todos los procesos de edición y efectos especiales han sido realizados desde casa. Con una tercera temporada ya confirmada, Jon Favreau, creador del proyecto, habló con The Hollywood Reporter sobre si será un problema o no grabar los nuevos capítulos en las condiciones actuales, aquí un fragmento de lo que mencionó:

“El hecho de que el set está mucho más contenido es un beneficio, ya que puedes limitar el número de personas (…) la cantidad de gente que está cerca de las cámaras puede ser mucho menor. También grabamos en exteriores, lo cual ayuda (…) muchas veces los actores que ves en pantalla ni siquiera están en el set”.

Recordemos que un gran número de escenas del programa están hechas en “The Volume” un espacio creado para crear ambientes con tecnología de videojuegos, sustituyendo el uso de la pantalla verde. El uso de esta herramienta y el grabar en exteriores harán posible la grabación de la nueva temporada de The Mandalorian de forma segura. Aún no hay fecha inicio de producción.

Fuente: THR