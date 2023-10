PlayStation y Nintendo lanzan sus nuevas joyas

El 20 de octubre de 2023 será recordado como uno de los más grandes escaparates en la industria del entretenimiento, pues los gamers alrededor del planeta serán capaces de disfrutar dos producciones de gran envergadura: Marvel’s Spider-Man 2 y Super Mario Bros. Wonder.

Desde hace varios meses, Sony había anunciado que la nueva aventura del superhéroe arácnido tendría lugar en la fecha referida, buscando posicionar su producto en la mente del consumidor mediante una robusta campaña de marketing y con avances de manera periódica para levantar el hype al máximo.

La más reciente creación de Insomniac Games se convertirá en poco tiempo en un referente en el catálogo de PlayStation 5, toda vez que es un título desarrollado en su totalidad para esta plataforma, por lo que las funcionalidades asociadas a los reducidos tiempos de carga y al uso del control DualSense, están garantizados.

Marvel’s Spider-Man 2 aspira a ser uno de los juegos más vendidos para PS5, tal y como lo hiciera su antecesor durante la época de PlayStation 4. Sin duda alguna, se trata de una experiencia única que servirá como motor para incrementar las ventas del área de gaming de Sony, dejando patente la apuesta de la compañía japonesa por los desarrollos AAA.

Por su parte, Nintendo no quiso quedarse atrás y no le tembló el pulso en ningún momento, para anunciar que Super Mario Bros. Wonder llegaría al mercado el mismo día que la nueva misión de Peter Parker, evidenciando que las propiedades intelectuales de la gran N, no tienen rival.

En el colorido regreso del fontanero a las dos dimensiones, la diversión está garantizada y es de esperarse que a la brevedad distribuya millones de unidades para posicionarse como uno de los videojuegos más vendidos de Nintendo Switch. De igual modo, servirá como impulso para que la consola híbrida siga acumulando números récord a nivel comercial.

Uno de los aspectos positivos de Super Mario Bros. Wonder es su potencial para ser jugado una y otra vez en modo cooperativo y que su impacto mediático seguirá generando eco muchos meses después de su estreno, convirtiéndolo en una compra propiamente obligada.

El presente año se encamina hacia su cierre, sin embargo, PlayStation y Nintendo nos han deleitado con dos grandiosos videojuegos que tienen todas las papeletas para convertirse en candidatos a diversas nominaciones en los Game Awards, incluyendo la del mejor juego, aunque será complicado desbancar al favorito: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.