Nintendo se va contra los mods de Super Mario Bros. Wonder

Para nada es sorpresa que Super Mario Bros. Wonder se ha filtrado en las redes, pues gente que tuvo acceso a una copia legal del mismo ha logrado hacer el dump correspondiente para que se pueda jugar en emuladores para PC. Por ende, la gente ha comenzado a alterar ciertos elementos del juego, y Nintendo ha entrado en acción para borrar videos donde se noten las alteraciones en el producto original.

Un usuario conocido como Contendo, se puso a la tarea de elaborar un mod que le da a las flores parlanchinas algunas palabras que no estarían normalmente en un juego de Nintendo. Entonces, la empresa se ha puesto a tirar videos que tengan este tipo de contenido, esto con el objetivo de no ser asociada con duchas prácticas.

