El 3 de diciembre de 1994, el primer PlayStation llegó al mercado, marcando un antes y después para la industria de los videojuegos. De esta forma, el 2024 marca el 30 aniversario del legado de esta compañía. Es así que PlayStation tiene un par de eventos planeados para celebrar este suceso.

Si bien la compañía tiene pensado compartir más información en un futuro, por el momento han revelado My First GT, una versión de prueba gratuita diseñada para atraer a los jugadores al mundo Gran Turismo 7. Este lanzamiento incluirá algunos de los carros, pistas y eventos de carrera favoritos de los fans. Aunque por el momento no hay información clara sobre su fecha de lanzamiento, se espera que My First GT esté disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5 a finales del 2024.

Junto a esto, entre octubre de 2024 y enero de 2025, llegarán a Spotify las bandas sonoras de múltiples franquicias de PlayStation. Además de streamear estos soundtrack, también tendrás la oportunidad de comprar las versiones de digitales en Amazon Music, Apple Music y otras tiendas. Por el momento, se ha confirmado la música de:

God of War​

God of War II​

God of War: Ghost of Sparta

Twisted Metal​

Starhawk​

Unit 13

A la par, ya está disponible una playlist en Spotify enfocada al 30 aniversario de PlayStation. Por último, pero no menos importante, en los próximos meses se llevarán a cabo múltiples fines de semana de multijugador online gratis y torneos de eSports. El primero de estos fines de semana sucederá entre el 21 y 22 de septiembre

Durante el mismo fin de semana, se llevarán a cabo una serie de torneos de PS5 con títulos como NBA 2K24, NBA 2K25, Madden NFL 24, MLB The Show 24, EA UFC 5, Tekken 8 y Guilty Gear -Strive. Solo nos queda esperar a que más información sobre estos eventos esté disponible en un futuro.

Este es solo el inicio, a lo largo de los próximos meses tendremos más información sobre la celebración por el 30 aniversario de PlayStation, por lo que un nuevo State of Play o PlayStation Showcase podría estar en el horizonte. En temas relacionados, filtran el diseño del PlayStation 5 Pro. De igual forma, llegan nuevas ofertas a la PlayStation Store.

Nota del Autor:

Este es el momento perfecto para anunciar un PlayStation Showcase enfocado en el futuro de la compañía. Después de un 2024 bastante sencillo, la compañía tiene que demostrar que su futuro es brillante, ya sea con una nueva consola o con muchos juegos más.

Vía: PlayStation Blog