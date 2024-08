Filtran el diseño del PlayStation 5 Pro

Aunque Sony aún no ha confirmado o desmentido la existencia del PlayStation 5 Pro, múltiples fuentes aseguran que este hardware está en camino. Ahora, uno de los insider más importantes de esta marca no solo ha revelado cuándo es que se llevará a cabo la revelación de la consola, sino que también ha filtrado el diseño del PS5 Pro.

Billbil-kun, quien usualmente comparte información acertada en el sitio de Dealabs, ha señalado que la revelación del PlayStation 5 Pro se llevaría a cabo durante la primera mitad de septiembre. Si bien previos reportes han señalado que esto sucedería a finales de mes, todos mencionan a septiembre como el mes predilecto para la revelación. Junto a esto, ha compartido el diseño que tendría la consola.

Aunque Billbil-kun ha visto el hardware en cuestión, no pueden compartir imágenes con derechos de autor, en su lugar compartió un boceto. Por lo que podemos ver, el diseño de la consola es similar al del PS5 Slim y seguiría siendo de color blanco. La principal diferencia es la adición de tres rayas negras en el medio de la consola.

Un detalle interesante es que Billbil-kun no puede confirmar si el PlayStation 5 Pro contará con un lector de discos o no, puesto que la consola a la que tuvo acceso no cuenta con este elemento. De esta forma, se ha especulado que este hardware también llegaría al mercado en dos modelos, uno con este elemento integrado, y otro sin el lector.

Sin embargo, otra opción es que veamos algo similar al PlayStation 5 Slim Digital, en el sentido de que la unidad de discos sea algo que se puede poner y quitar del PS5 Pro. La última alternativa, y la más triste, es que el nuevo hardware sea completamente digital. Por el momento no hay información oficial, aunque esto podría cambiar en algún punto del próximo mes de septiembre. En temas relacionados, el PS5 sube de precio. De igual forma, desarrolladores estarían retrasando sus juegos por el PS5 Pro.

Nota del Autor:

Espero que el PS5 Pro sí tenga lector de discos. Es muy probable que este sea algo similar al PS5 Slim, en el sentido de que el lector de discos se puede quitar y poner. De no ser el caso, entonces el PS5 Pro dejará de ser muy atractivo para muchos usuarios.

Vía: VGC