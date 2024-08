Primeras reacciones de Beetlejuice Beetlejuice

Beetlejuice es una de las películas más amadas de la década de 1980, por lo que cuando una secuela se anunció, a más de 30 años de la primera cinta, muchos no estaban seguros si esta era la decisión correcta. Con su estreno planeado para solo unas semanas, las primeras reacciones de este largometraje han comenzado a surgir, y parece que no había algo de qué preocuparse.

Aunque aún no hay reseñas en Rotten Tomatoes, algunos afortunados han tenido la oportunidad de ver Beetlejuice Beetlejuice antes de tiempo y han compartido sus opiniones en redes sociales. En general, esta primera reacción es positiva, con el público alabando a todos los actores, pero especialmente a Winona Ryder, Willem Dafoe, Michael Keaton y Jenna Ortega. Esto es lo que se ha comentado:

BEETLEJUICE BEETLEJUICE is ghoulishly fun! Burton honors his first film with throwbacks, all while expanding his characters and world to make a delightful new story. The whole cast got the assignment and delivers plenty of laughs. So many great set pieces in the afterlife too pic.twitter.com/ZEMnVsCdDP

— Ema Sasic @ Venice (@ema_sasic) August 28, 2024