Capcom no le tiene miedo a explorar su pasado. Por medio de colecciones, remasterizaciones y remakes, múltiples juegos de la compañía están disponibles hoy en día. Sin embargo, parece que la única excepción es Dino Crisis. Ahora, y para la decepción de los fans de esta serie, Shinji Mikami ha señalado qué las posibilidades de ver una nueva entrega son bajas.

Recientemente, Shinji Mikami, director y productor de la serie, ha señalado que Capcom no estaría interesado en darle una nueva oportunidad a Dino Crisis en esta ocasión. Esto fue lo que comentó en una entrevista con Eurogamer:

“La genialidad de los dinosaurios y las cosas que se pueden hacer con ellos ha quedado claramente demostrada en los últimos años con Monster Hunter. Incluso si decidiera hacer un remake o una nueva versión de Dino Crisis, no creo que haya mucho espacio para ese tipo de juego en este momento, ya que Monster Hunter se ha convertido en un juego tan grande. Pero sí, es sorprendente [la demanda]”.

Si bien Mikami ya no trabaja en Capcom, al tener una relación importante con la compañía japonesa, es probable que tenga algún tipo de información, o simplemente conoce tan bien el negocio que puede identificar qué funciona y qué no. Sin embargo, esto no debería ser una gran sorpresa. A lo largo de los años, los fans han exigido el regreso del survival horror con dinosaurios, pero sus plegarías no han sido escuchadas.

Aunque no se descarta la posibilidad de que eventualmente veamos un remake, o incluso una colección compuesta por los primeros tres títulos, parece que esto no está en los planes de Capcom por el momento. En temas relacionados, fan crea remake de Dino Crisis usando Unreal Engine 5. De igual forma, así se vería una versión realista de este título.

Nota del Autor:

Es una verdadera lástima que Dino Crisis parece que ha sido olvidado por Capcom. Incluso una colección con los primeros tres títulos sería más que suficiente para apaciguar a los fans. Aunque eso sí, un remake o un reboot serían la dirección correcta para la serie en estos momentos.

Vía: Eurogamer