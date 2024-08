Llegan nuevas ofertas para terminar agosto en PlayStation

Estamos en una época bastante disfrutable para la industria de los videojuegos, dado que falta nada de tiempo para que lleguen los grandes estrenos de fin de año, con productos muy ambiciosos que vienen como Astro Bot, Indiana Jones and The Great Circle, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y muchos más. Pero mientras esas fechas llegan puede ser ideal comprarse productos del backlog en las diferentes tiendas digitales, y quien de momento está ofreciendo buenas ofertas es PlayStation.

Se acaba de anunciar la campaña denominada como “Obsesión por las ofertas”, la cual tiene como objetivo ofrecer a los usuarios muchos de los títulos más aclamados o indies a precios que vale la pena gastar, y es que entre los nombres más llamativos están Death Stranding, God of War, Gravity Rush, The Last of Us Part I y algunos más que son imperdibles. Los precios son variados y van con descuentos del 80% hacia abajo, por lo que es necesario darse una vuelta por la tienda.

Aquí la lista con lo más relevante:

No está de más comentar, que la lista de la parte superior no es la completa, ya que también hay más juegos por descubrir en la obsesión por las ofertas como Grand Thef Auto V en su versión para PS5, las distintas expansiones de Destiny 2, Skull & Bones, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor. Entonces, recomendamos ampliamente verificar la lista completa para no perderse de estas experiencias que valen la pena jugar, ya sea un título single player o multiplayer en línea.

Desde este momento hasta el 11 de septiembre la venta estará activa, así que a explorar la PlayStation Store en línea.

Vía: Comunicado

Nota del autor: Me gustaría saber si bajó de manera significativa el precio de Gravity Rush Remastered, y es que para este momento ya no es factible hacerse con la versión física, pues cuesta un dineral.