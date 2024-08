Líder de Bungie es despedido por controversia

En estos momentos una de las últimas adquisiciones de PlayStation, Bungie, ha estado pasando por controversias que se resumen a muchos despidos dentro de la empresa, esto por la cuestión de recortar presupuestos y también porque la supuesta alianza no salió de la manera más adecuada. Sin embargo las cosas no se terminan ahí, dado que de forma reciente se reportó una nueva controversia, la cual ha conllevado con la salida de uno de los pilares del estudio que ayudó en su tiempo con la creación de Halo.

Según lo que se ha informado de forma reciente, Chris Barrett, uno de los importantes ejecutivos de estudio veterano que ha lanzado franquicias de millones de dólares, fue extraído de la compañía esta primavera después de que varias empleadas lo acusaran de comportamiento inapropiado, según personas familiarizadas con el asunto. Lo cual podría ser una situación similar a lo visto con Activision Blizzard, solamente que el responsable nunca fue castigo, incluso se retiro de la presidencia con un bono grande de dinero.

Barrett fue despedido tras una investigación interna en la que al menos ocho empleadas presentaron quejas a principios de este año, acusándolo de haberse comportado de manera inadecuada. Según ocho fuentes, que incluyen a varias de las mujeres que denunciaron al sujeto y a otros empleados de Bungie involucrados en la investigación o que conversaron con las denunciantes, se tomaron medidas en respuesta a estas quejas. Las fuentes solicitaron permanecer en el anonimato debido a la naturaleza privada de la información.

Se mencionó que Barrett calificó de atractivas a empleadas de niveles inferiores, las incitó a jugar a verdad o reto y mencionó su riqueza y poder dentro del estudio, insinuando que podría ayudarlas a avanzar en sus carreras, según dos personas familiarizadas con el caso.

Esto dijo el acusado al respecto:

Siento que siempre me he comportado con integridad y he sido respetuoso y apoyado a mis colegas, muchos de los cuales considero mis amigos más cercanos. Nunca entendí que mis comunicaciones fueran no deseadas y nunca hubiera pensado que pudieran hacer sentir incómodo a alguien. Si alguien alguna vez se sintió así por su interacción conmigo, lo siento mucho.