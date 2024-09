Black Myth: Wukong es uno de los mayores éxitos del año. En tan solo dos semanas, el título ha alcanzado las casi 20 millones de unidades vendidas. Esto no solo posiciona el trabajo de Game Science como un título sumamente popular, sino que esto ha dado resultados positivos a todos los inversionistas.

De acuerdo con Bloomberg, Black Myth: Wukong ha vendido más de 18 millones de unidades desde su lanzamiento el pasado 20 de agosto de 2024. Estos son números mucho más grandes en comparación con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Elden Ring durante el mismo periodo de tiempo. Según Daniel Wu, uno de los principales inversionistas del título, este juego tiene el potencial de llegar a vender más de 30 millones de copias.

Una de las formas en las que este objetivo se lograría es por medio de una expansión a gran escala, algo que no se ha confirmado del todo, pero parece que Game Science ya está haciendo todo lo posible para hacer esto una realidad. En la misma entrevista con Bloomberg, Wu reveló que, a lo largo de los seis años que tomó el desarrollo, invirtió una parte sustancial de los $70 millones de dólares que costó la producción de este título, algo que le ha dado resultados muy positivos.

Aunque muchos pueden ver a Black Myth: Wukong como un juego más de China, Wu señala que una de las razones por la cual el juego es un éxito, es gracias a todo lo que aprendió Game Science con sus previos cuatro fracasos. El estudio recibió el apoyo necesario, y dejó en claro que este proyecto valía la pena, algo que convenció a Wu y otros inversores a lo largo de los años.

El resultado lo podemos ver hoy en día. Black Myth: Wukong es uno de los mayores éxitos internacionales de China, y algo que probablemente inspirará a muchos más desarrolladores e inversionistas en un futuro. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña del juego aquí. De igual forma, dan más información sobre la llegada de este juego a Xbox.

Nota del Autor:

El éxito de Black Myth: Wukong no deja de sorprenderme. No me malinterpreten, este es un buen título que tiene el suficiente contenido para ser un éxito, pero será interesante ver si esta positiva recepción es universal, o si la mayoría de las ventas provienen de China, lo cual también es positivo para el estudio.

Vía: Bloomberg