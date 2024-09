Dan actualización de la llegada de Black Myth: Wukong a Xbox

Desde hace una semanas se ha convertido en polémica la noticia en relación al retraso de Black Myth: Wukong en consolas de Xbox, ya que primeramente se dio la teoría de que podría ser por las cuestiones conocidas de rendimiento con Series S, lo cual los habría llevado reservarse la llegada hasta más adelante. Sin embargo, parece que el asunto no es ese, al menos es lo que menciona un portavoz de la compañía que ha salido a desmentir los mitos que se formaron en internet.

La persona se ha puesto en contacto con los medios especializados, confirmando que el retraso no se debe a problemas de limitaciones con los que cuente la consola de menor costo, pero al mismo tiempo no señala la razón específica del porque aún no se cuenta con una fecha para salir en la plataforma. Aún así, menciona que siguen trabajando constantemente para que Game Science logre sacar el juego con la mayor calidad posible.

Esto es lo que dijo el portavoz:

Como hemos dicho antes, estamos emocionados por el lanzamiento de Black Myth Wukong en Xbox Series X/S y estamos trabajando con Game Science para llevar el juego a nuestras plataformas. Preferimos no comentar las ofertas hechas por nuestros socios con otros titulares de plataformas, pero podemos confirmar que el retraso no se debe a las limitaciones de la plataforma Xbox que se nos han elevado.

Con esto en mente, por ahora solo queda la teoría que se hizo un par de días antes, la cual mencionaba que todo se trata de un trato de exclusividad temporal que Sony le ha propuesto a los creadores del juego para tenerlo por algunos meses solo disponible en su tienda digital. Sin embargo, no ha tenido una campaña muy fuerte como para considerar que se trataba de un trato muy planeado, y que al final del día se llevó a cabo poco antes de la revelación de la fecha de salida en el Summer Game Fest.

Recuerda que Black Myth: Wukong está disponible en PS5 y PC.

Vía: VGC

Nota del autor: Con esto quedan más dudas que respuestas sobre la verdadera razón del retraso. Ojalá no pase mucho tiempo para que más jugadores logren disfrutarlo en su plataforma de preferencia.