Nintendo bloquea contenido de Emio: Famicom Detective Club

Según un informe anónimo, la empresa ha comenzado a bloquear videos en la plataforma de Google que muestran el capítulo final y el contenido posterior al juego. Al parecer, cualquier otro metraje de los capítulos anteriores puede permanecer en la plataforma sin problemas, pero el contenido del final del juego está siendo eliminado activamente.

Esta acción coincide con la reciente actualización de sus pautas de contenido para creadores, la cual se anunció solo un día antes de que comenzaran a surgir los reclamos de eliminación. Entre los cambios más significativos en estas , destacan la prohibición de contenido que pueda “perjudicar la experiencia de juego en modos multijugador” y la reserva del derecho de Nintendo a prohibir el uso de su material de juego si se detectan violaciones.

La aplicación de estas nuevas directrices sugiere que la compañía podría estar endureciendo sus reglas sobre cómo se comparte el contenido de sus juegos, especialmente para títulos recientes. Con eso en mente, los creadores de contenido deberían ser cautelosos al publicar videos relacionados con el final de este título para evitar posibles sanciones. Esto va también para futuros videojuegos de estreno que vienen para las siguientes semanas como The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y Mario & Luigi: Brothership.

Recuerda que Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club está disponible en Switch.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: No tenía mucho interés en el juego, pero he escuchado maravillas de la historia, por lo que tocará comprarlo en los próximos días. Eso sí, el tiempo de probarlo no sé si lo tenga.