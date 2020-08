PlayStation anuncia nuevos Funko POPs de Death Stranding, TLOU II y más

La fiebre por los Funko POP! está lejos de extinguirse, y como recordatorio de esto no solo tendremos nuevos coleccionables de How I Met Your Mother, sino que Sony y PlayStation también estarán lanzando nuevas figuras de sus más populares exclusivas. Entre las más recientes adiciones se encuentran Sam Bridges de Death Stranding, Joel de The Last of Us Part II, Ratchet & Clank y Twisted Metal.

A continuación te dejamos una galería de todos los nuevos POPs. Recuerda dar click sobre cada imagen para verla en alta resolución:

Estas nuevas figuras debutarán en septiembre y octubre de este año, aunque por el momento sus preventas únicamente están disponibles en el sitio de GameStop, pero con el tiempo también llegarán a nuestra región. Su precio y fecha de lanzamiento en Latinoamérica sigue siendo un misterio.

Fuente: GameStop