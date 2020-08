Consigue GRATIS Marvel’s Avengers a través de esta promoción

Marvel’s Avengers es uno de los lanzamientos más importantes de septiembre. En dado caso de que desees adquirir este título, entonces te tenemos buenas noticias, ya que la compañía Verizon ha anunciado una colaboración con Crystal Dynamics y Square Enix con el objetivo de regalarle a sus usuarios códigos para la beta y el juego completo.

Sin embargo, los códigos están limitados a solo cinco mil personas, y tal parece que la promoción es exclusiva de Estados Unidos, y por momento se desconoce si veremos algo similar en Latinoamérica o Europa. En dado caso de que tengas acceso a Verizon Up, lo único que tienes que hacer es descargar My Verizon App, iniciar sesión y en la sección de recompensas Verizon Up podrás reclamar un Super Ticket. Después de esto, los usuarios necesitan ingresar el código en PlayAvengers.com/Verizon para canjearlo.

Esto les dará acceso a la beta de Marvel’s Avengers entre el 14 y 16 de agosto. De igual forma, podrán obtener una copia digital del juego en la plataforma de preferencia, así como una serie de skins especiales, de las cuales puedes conocer más aquí. Te recodáramos que Marvel’s Avengers llegará a PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia el próximo 4 de septiembre. De igual forma, puedes checar nuestro hands on del juego aquí.

Vía: Verizon