Finalmente hay Funko POPs! de How I Met Your Mother

Por alguna extraña razón, How I Met Your Mother, una de las series más populares de la historia, no tenía figuras Funko POP!. Ahora, seis años después de que se transmitiera el último capítulo del show, la marca de coleccionables ha decidido lanzar su línea de POPs inspirados en el programa, solo esperemos que no sea muy tarde.

Por ahora, solo están disponibles Barney Stinson y Ted Mosby, personajes interpretados por Neil Patrick Harris y Josh Radnor respectivamente, que ciertamente es un poco decepcionante. Sin embargo, es muy probable que en el futuro ya estén disponibles los miembros restantes del elenco. Ambas de estas figuras pueden ser pre-ordenadas desde Amazon USA por un precio de $10.99 dólares. Su lanzamiento está programado para el próximo 15 de noviembre.

Hasta ahora, estas figuras no están disponibles en Amazon de México, pero como suele ser el caso, lo más seguro es que sus pre-ventas se abran tiempo después de que hayan debutado en EE.UU.. Aunque eso sí, seguramente van a volar así que te recomendamos ser precavido en caso de que estés pensando adquirir uno de ellos.

Via: ComicBook