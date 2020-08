La reunión de Friends ha sido suspendida indefinidamente

Sabíamos que HBO Max estaba preparando un episodio especial de Friends que vería reunido a todo el elenco principal de la aclamada serie de televisión. Inicialmente, esta reunión estaba pensada para filmarse en algún punto de marzo, antes de ser retrasada hasta mayo por temas del COVID-19. Ahora, sus productores aseguraron que se deberá suspender indefinidamente por este mismo virus.

Por supuesto, esto provocó mucho enojo entre los fans que han estado esperando con ansias el regreso de sus personajes favoritos, pero evidentemente HBO Max no pondrá el peligro al staff de la producción y reparto, así que era de esperarse que probablemente no veríamos dicha reunión este año, sobretodo cuando las cosas van empeorando y no mejorando.

Inicialmente, WarnerMedia quería que este especial de Friends estuviera disponible desde el primer día de HBO Max para ayudar a que el servicio tuviera un fuerte debut y pudiese competir con algunos de los otros gigantes del streaming. Desafortunadamente las cosas no salieron a su favor, y debido a la incertidumbre de estos tiempos, no ha sido posible determinar una nueva fecha de grabación.

Via: Hipertextual