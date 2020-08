TLOU II: Este nivel estuvo en desarrollo por dos años

The Last of Us Part II es el juego más ambicioso que Naughty Dog ha creado hasta la fecha, así que no nos sorprende saber que sus desarrolladores invirtieron una gran cantidad de tiempo haciendo y re-haciendo algunos de los niveles en el título. Uno de estos en particular estuvo en desarrollo por casi dos años, y resultó ser de los mejores en toda la experiencia.

En uno de los flashbacks que sucede casi a la mitad del juego, vemos a Joel y Ellie aventurarse en un museo abandonado para celebrar su cumpleaños. Se trata de una secuencia bastante extensa, con mucho contenido para explorar, diálogo y unas cuantas escenas de acción, pero en realidad su propósito es fortalecer la relación entre ambos personajes todavía más.

Evan Hill, diseñador de niveles de TLOU II, aseguró que este nivel en específico estuvo en desarrollo por dos años, y algunos otros niveles tuvieron que ser re-diseñados hasta 25 veces. De acuerdo con Hill, “el secreto del diseño de niveles de los juegos de Naughty Dog es la reiteración y el trabajo”.

En temas relacionados, se reveló que más de la mitad de los jugadores de TLOU II ya habían terminado el juego. Por otra parte, Neil Druckman, director del juego, dio a conocer otra escena que fue eliminada días antes de que el juego saliera al mercado.

