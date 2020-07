Neil Druckmann revela escena de TLOU II que fue eliminada a última hora

Al igual que todos los demás videojuegos, no todas las escenas pensadas para The Last of Us Part II llegaron a la versión final. Laura Bailey, actriz que da vida a Abby dentro del juego, recientemente reveló una de estas escenas donde se explica más a detalle la relación entre su personaje y el líder de la WLF, Isaac. Ahora, Neil Druckmann, director del juego, ha revelado otra escena que fue eliminada poco antes de que el juego llegara a nuestras manos.

Druckmann dice que esta secuencia ya estaba terminada al cien por ciento e incluso era jugable, pero decidieron eliminarla a último minuto. Si no has terminado TLOU II, entonces te recomendamos dejar de leer hasta aquí:

*SPOILERS A CONTINUACIÓN*

“En la granja, una de las actividades que teníamos pensada para Ellie era la cacería. Queríamos mostrar varios días de ella viviendo en la granja con Dina, donde la idea era que ella iba a cazar un jabalí y no podía desprenderse de ese sentimiento de matar. Ella tenía que matar a este animal, que era como una de las repercusiones por su trauma. Era interesante porque cuando el jabalí chillaba, ella se imaginaba los gritos de Joel.”

Sin embargo, dicha escena tuvo que ser eliminada por cuestiones de ritmo. De hecho, había más escenas dentro de la granja, pero solo ésta era una que estaba terminada en su totalidad. Jackson, la parte inicial del título, también iba a tener muchas más misiones, pero eventualmente también fueron recortadas.

Fuente: LEGIT