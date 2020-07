Más de la mitad de los jugadores de TLOU II han terminado el título

A pesar de todas las controversias, el éxito de The Last of Us Part II es innegable. El más reciente juego de Naughty Dog rompió récords en ventas, lo cual demuestra un gran interés por parte del público. Ahora, nuevos datos revelan el porcentaje de jugadores que han terminado este título.

Recientemente, un usuario de ResetEra compartió información que revela que el 51.5% de los jugadores con una copia de The Last of Us Part II han terminado la historia del juego, es decir, aproximadamente un poco más de dos millones de personas.

En comparación, solo 40.2% de las personas que adquirieron The Last of Us Remastered terminaron el juego en fácil, con número menores en dificultades mayores. En el caso de la entrega original de PS3, el mayor porcentaje alcanzado es de 40.2%, mientras que en normal es de 28.1% y en difícil 6.5% hasta la fecha. Tal parece que fuera de todas las controversias, muchas personas decidieron experimentar la aventura de Ellie.

Vía: ResetEra