Confirman que este juego de siguiente generación también llegará a Switch

Durante la presentación del PlayStation 5 del mes pasado, el equipo de desarrollo Neostream reveló Little Devil Inside, un juego bastante prometedor de la siguiente generación. Aunque en su momento se creía que este título sería una exclusiva del PS5 y PS4, recientemente se ha revelado que Little Devil Inside también llegará a Nintendo Switch.

Neostream ha confirmado que Little Devil Inside es solo una exclusiva temporal de PlayStation. Aunque por el momento se desconoce cuánto tiempo durará esta exclusividad, eventualmente veremos este juego en Nintendo Switch, Xbox One y PC.

El estudio responsable por Little Devil Inside describe a su juego como un RPG de acción y aventura en 3D que lanza a los jugadores a un mundo surrealista para explorar, descubrir y sobrevivir:

“Little Devil Inside es un juego de rol de acción y aventura en 3D realmente atractivo en el que te sumergen en un entorno surrealista pero algo familiar con humanos, criaturas y monstruos para interactuar, aprender y cazar: viaja, sobrevive y descubre el mundo que existe más allá. Este juego no se trata solo de matar archidemonios y salvar al mundo. Disfruta de la atmósfera y vive una vida realista en un mundo poco realista. Este es un juego que cuenta historias sobre personas con trabajos ‘inusuales’ como cazar monstruos y lo que sucede en su vida cotidiana al hacerlo”.

Little Devil Inside aún no tiene fecha de lanzamiento, pero llegará como una exclusiva temporal al PS5 y PS4, y eventualmente estará disponible en Nintendo Switch, Xbox One y PC. En temas relacionados, aquí te decimos qué juegos llegarán a PS Plus en agosto de 2020.

Vía: Comicbook