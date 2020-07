La campaña de Halo Infinite soportará co-op local para dos jugadores

Uno de los aspectos más entretenidos de Halo siempre ha sido el multiplayer. Ahora, 343 Industries ha revelado que Halo Infinite contará con una campaña cooperativa para dos personas en split screen, y tendrá soporte para hasta cuatro jugadores de forma online.

Jerry Hook, jefe de diseño de 343 Industries, acudió a Twitter para aclarar que, si bien Halo Infinite admitirá la pantalla dividida para cuatro jugadores en línea, aquellos que jueguen localmente solo podrán hacerlo con otra persona. La duda original surgió debido a que se especulaba que hasta cuatro jugadores podían jugar en una sola consola, algo que ya se ha desmentido. Esto fue lo que comentó Hook:

Hey everyone I saw some reports of campaign supporting 4 player Split screen for campaign and just want to correct. Halo Infinite will be supporting 2 player split screen and 4 player online co-op for campaign. Sorry about the confusion. #haloinfinte

— jerry hook (@hookscourt) July 25, 2020