PlayStation cancela desarrollo de dos juegos como servicio

Hace ya casi un par de años se dieron algunos acontecimientos importantes dentro de PlayStation, principalmente por la salida del CEO de este entonces, Jim Ryan, quien para muchos fans le estaba dando a la compañía un camino incorrecto en el que se lanzaban muchos remasters y juegos como servicio. Hablando justamente de estos últimos títulos, parece que algunos se han descartado para continuar con proyectos considerados como prioritarios a salir en PS5.

Se ha confirmado la cancelación de dos proyectos de servicio en vivo no anunciados que estaban en desarrollo por Bend Studio y Bluepoint Games, según un informe. Los juegos formaban parte de los planes de Sony para expandir su catálogo en este modelo de negocio, pero ahora han sido eliminados de la lista.

Bend Studio, conocido por Days Gone, estaba trabajando en uno de los proyectos. Por otro lado, Bluepoint Games, responsable de remakes aclamados como Shadow of the Colossus y Demon’s Souls, desarrollaba un título de servicio en vivo basado en la franquicia God of War, según información adicional proporcionada por Jason Schreier.

Un portavoz de Sony declaró que, aunque los juegos han sido cancelados, ninguno de los estudios será cerrado. En cambio, la empresa trabajará con ellos para definir sus próximos proyectos. Por lo que por fin se está cumpliendo con lo que pedían los jugadores desde siempre.

Este movimiento refleja un ajuste en los ambiciosos planes de Sony para establecerse en el modelo de juegos de servicio en vivo. Tras adquirir Bungie en 2022 y proyectar el lanzamiento de 12 títulos de este tipo para finales del año fiscal 2025, la compañía redujo esa cifra a seis. La cancelación de los proyectos parece ser parte de esta reevaluación estratégica.

Aún no está claro si Sony se enfocará en menos proyectos pero más sólidos o si reconsiderará completamente su enfoque hacia los juegos de servicio en vivo. Por ahora, los planes futuros son inciertos, y es que de momento solo se conocen juegos de PlayStation como Marvel’s Wolverine y Intergalactic: The Heretic Prophet, los cuales están en desarrollo por dos grandes estudios propiedad de la empresa.

Vía: IGN