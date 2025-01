Como parte de la administración de Jim Ryan, PlayStation aprobó múltiples juegos como servicio. Si bien algunos de estos proyectos han sido cancelados, uno de estos parece estar en camino, y se trata de un MOBA inspirado en Super Smash Bros., el cual estuvo a cargo de Bungie.

De acuerdo con The Game Post, Bungie comenzó a trabajar en un MOBA conocido como Gummy Bears, el cual está enfocado en un público joven. Esta entrega comenzó su desarrollo en las manos de los creadores de Destiny. Sin embargo, tras la salida de Jim Ryan los planes cambiaron, y este proyecto ha pasado a otro estudio, el cual está conformado por ex-desarrolladores de PlayStation.

Si bien un MOBA y Super Smash Bros. no tienen mucho en común, el reporte señala que Gummy Bears contará con una barra de porcentaje para medir el daño que algún personaje recibe, algo que, conforme aumente, hará que sea más fácil sacar a un rival del escenario. Esta es una idea interesante que no hemos visto en otras experiencias más allá del juego de peleas de Nintendo.

Junto a esto, el reporte señala que Gummy Bears cuenta con una propuesta artística de estilo Lo Fi y colorida. Al tratarse de un juego como servicio, esta entrega promoverá la formación de comunidades y la expresión personal a través de cosméticos y otros detalles audiovisuales.

Como sucede en estos casos, por el momento no hay información oficial por parte de PlayStation. Solo nos queda esperar a que la compañía revele oficialmente Gummy Bears, algo que bien podría suceder este año. En temas relacionados, Sony presenta tecnología para oler los juegos. De igual forma, The Last of Us Part II Remastered genera polémica en PC.

Nota del Autor:

La idea de un juego con un medidor de daño similar al de Super Smash Bros. es algo que debería formar parte de más juegos. Es un concepto interesante que no se ha aprovechado mucho fuera del trabajo de Nintendo, y si bien Gummy Bears puede ser un fracaso, es bueno ver que al menos está presentando algo interesante.

Vía: The Game Post