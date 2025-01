PlayStation Store ofrece ofertas y descuentos de año nuevo

Estamos a inicios de 2025, y eso significa que las ofertas en videojuegos no van a faltar, sobre todo cuando hablamos de lanzamientos del año pasado que en este momento pudieron haber pasado de moda, o que tal vez no recibieron el reconocimiento debido. Una de las compañías que se ha animado a poner descuentos es PlayStation con la PS Store de PS5 y PS4, y ahora los fans pueden añadir a su colección ese juego que tanto estaban esperando probar de su backlog.

En el blog oficial de PlayStation mencionan que a partir de este 15 de enero y por tiempo limitado al 29 del mismo mes, los usuarios podrán encontrar muchas ofertas a lo largo de la tienda, con juegos grandes como Gran Turismo 7, The Last of Us Part I, Crash Bandicoot N Sane Trilogy , Spyro Reignited Trilogy, entre otros que gustarán a los fans. El porcentaje de rebaja variará entre cada título por lo que se deben revisar de manera periódica.

También, los jugadores podrán encontrar rebajas en títulos populares como Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, y Final Fantasy XVI, junto con una variedad de juegos indie y expansiones. Estas ofertas buscan satisfacer todo tipo de gustos, desde aventuras épicas hasta experiencias multijugador, con precios reducidos que invitan a ampliar las bibliotecas digitales.

Además de los grandes éxitos, el catálogo incluye descuentos en sagas clásicas y colecciones completas, lo que permite a los fanáticos explorar o revivir títulos icónicos. La promoción estará disponible por tiempo limitado, y se espera que sea una de las más grandes del año, reforzando el compromiso de PlayStation con su comunidad global de jugadores.

Vía: Ps Blog