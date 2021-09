PlayStation apuesta por un intenso 2022

La compañía japonesa anunció por todo lo alto sus principales novedades en una nueva emisión de PlayStation Showcase que cerró con broche de oro, haciendo evidente la importancia que juega Insomniac Games en su portafolio de estudios creativos.

Si bien este año Sony ofreció exclusivas como Returnal y Ratchet & Clank: Rift Apart para PS5, es una realidad que sus demás estrenos estuvieron enfocados a remasterizaciones o versiones del director de producciones como Nioh Collection, Ghost of Tsushima y Death Stranding.

No obstante, para el próximo 2022 la alineación de PlayStation estará balanceada entre nuevos exclusivos y versiones mejoradas, destacando Horizon Forbidden West y Gran Turismo 7, programados para febrero y marzo, respectivamente. Asimismo, Uncharted Legacy of Thieves Collection hará lo propio trayendo de vuelta la primera aventura de Nathan Drake y la expansión independiente de The Lost Legacy.

Las exclusividades temporales seguirán jugando un papel preponderante en la estrategia comercial de la división encabezada por Jim Ryan, gracias a los acuerdos entablados con Bethesda previo a su adquisición por parte de Microsoft. Deathloop está a la vuelta de la esquina y Ghostwire Tokyo, promete una frenética experiencia el siguiente año.

Forspoken, anteriormente conocido como Project Athia, también se dejó ver en el referido acontecimiento y tiene muy buena pinta. Gearbox no quiso dejar pasar la oportunidad para mostrar Tiny Tina’s Wonderlands y Aspyr Media plasmó su sello con la remasterización de Stars Wars: Knights of the Old Republic, tal y como lo ha venido haciendo con otros juegos de la franquicia creada por George Lucas.

Con un pequeño retraso, Grand Theft Auto V hará su arribo para PlayStation 5 y Xbox Series X|S en el primer trimestre del próximo año y se alista para batir todos los récords de ventas una vez que sea lanzado por tercera ocasión en una nueva generación.

Finalmente se pudo conocer la jugabilidad de God of War Ragnarok, el cual seguirá con la misma fórmula de su antecesor y es de esperarse que sea la carta fuerte de Sony para la segunda mitad de 2022. Sólo es cuestión de tiempo para que se anuncien las ediciones de colección y una eventual consola temática.

Mención aparte se merece Insomniac Games, quien se ha convertido en la punta de lanza de PlayStation Studios, pues se encuentran trabajando en una entrega de Wolverine y la secuela de Marvel’s Spider-Man que dará la bienvenida a Venom. El convenio de colaboración con Marvel está rindiendo sus frutos y el hype ha vuelto.

PlayStation ha dejado destellos de que a lo largo de 2022 y 2023, sus plataformas de sobremesa recibirán grandes exclusivos que buscarán hacerse un espacio en las páginas doradas de la historia de los videojuegos. Por otro lado, no habrá que esperar demasiado para que Nintendo y Xbox también deleiten a sus seguidores con las novedades planeadas para el año entrante.

