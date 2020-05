PlatinumGames no está interesado en ser adquirido por Xbox

En una nueva entrevista con VGC, el desarrollador japonés PlatinumGames sugirió que no estaba interesado en ser comprado por Xbox Game Studios, ya que por el momento, prefieren operar como un estudio independiente debido a la libertad que esto les otorga.

Respondiendo a la pregunta de si Xbox ha estado en contacto con ellos, el jefe del estudio Atsushi Inaba reveló que no ha habido discusiones entre ambas partes respecto a una posible compra. En otra respuesta, sugirió que cualquier oportunidad que pudiera limitar la libertad de la compañía presentaría un problema:

“No hemos tenido ese tipo de platicas, pero incluso si hubiera posibilidad, por ahora estamos operando más como un estudio independiente. No es que no nos interese Microsoft, pero si la relación fuera de que nosotros trabajemos bajo su dirección, siento que eso sería lo opuesto a lo que estamos intentando hacer y limitaría nuestras posibilidades. Nos opondremos a cualquier oportunidad que limite nuestra libertad.”

Xbox boss Phil Spencer admitted to Gamertag Radio earlier this year that he wants Xbox “to mean more than it does today” in Japan, backing this up by launching Xbox Game Pass in the country just last month. He’s previously stated he’d like to add a Japanese developer to Xbox Game Studios if possible.